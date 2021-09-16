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وزنه 840 طنا.. إثيوبيا تعلن تركيب "المولد الدوار" بتوربينات سد النهضة

10:36 ص الخميس 16 سبتمبر 2021
وزنه 840 طنا.. إثيوبيا تعلن تركيب "المولد الدوار" بتوربينات سد النهضة

سد النهضة

وكالات:

أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، نجاح بلاده في تركيب وحدة مولد "التوربينات الدوار" بالوحدة العاشرة بسد النهضة.

وقال بيكيلي في تغريدة عبر تويتر: "نجحنا في تركيب مولد التوربينات الدوار الضخم بالوحدة العاشرة"، مشيرا إلى أن "الوحدة العاشرة إحدى وحدتي التوليد المبكر للكهرباء بسعة 375 ميجاوات لكل منهما".

ويزن المولد 780 طنًا، وبمكوناته 840 طنًا، فيما يبلغ قطره 11.7 متر.

وقبل نحو أسبوع، أفاد الوزير الإثيوبي باستعداد بلاده لبدء توليد الكهرباء من سد النهضة في غضون الأشهر القليلة القادمة.

وصرح بيكيلي لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا)، بأن الاستعدادات جارية للبدء بتوليد الكهرباء باستخدام توربينات سد النهضة في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد (الذي بدأ السبت الماضي حسب التقويم الإثيوبي).

سد النهضة إثيوبيا المولد الدوار سيلشي بيكيلي

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