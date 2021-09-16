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الحماية تتراجع.. "موديرنا" توصي بجرعة معززة من لقاحها ضد كورونا

10:20 ص الخميس 16 سبتمبر 2021
الحماية تتراجع.. "موديرنا" توصي بجرعة معززة من لقاحها ضد كورونا

لقاح موديرنا

واشنطن- أ ش أ:

أكدت شركة "موديرنا" الأمريكية، ضرورة إعطاء جرعة معززة من لقاحها المضاد لكورونا بسبب تراجع الحماية التي يوفرها بمرور الوقت.

وقال رئيس موديرنا، ستيفن هوج، الخميس، إن "البيانات من دراسات الشركة الخاصة بالجرعة المعززة تظهر أن اللقاح يمكن أن يزيد الأجسام المضادة إلى مستويات أعلى من تلك التي ظهرت بعد الجرعة الثانية"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.

كما أعرب عن اعتقاده بأنه سيخفض حالات كوفيد-19، وأن جرعة ثالثة ستطيل أمد المناعة خلال فترة كبيرة من العام المقبل بينما نحاول القضاء على الجائحة.

كانت شركة موديرنا قدمت في أول سبتمبر طلبا لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للحصول على إذن لجرعة معززة.

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