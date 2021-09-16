Masrawy logo white

مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات في زلزال ضرب الصين

07:10 ص الخميس 16 سبتمبر 2021
مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات في زلزال ضرب الصين

أرشيفية

بكين- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الخميس أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء زلزال ضرب جنوب غرب الصين.

وأصيب ما لا يقل عن 60 شخصا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

وبلغت قوة الزلزال 6 درجات على مقياس ريختر وكان مركزه في إقليم سيتشوان.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن 737 منزلا انهارت ولحقت أضرار بأكثر من 7 آلاف مبنى.

كما وردت تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي مع استمرار أعمال الإنقاذ.

وتضرب زلازل غرب الصين بشكل متكرر.

وأودى زلزال بقوة 9ر7 درجة بحياة ما يقرب من 90 ألف شخص في سيتشوان في أيار/مايو 2008.

زلزال الصين مقياس ريختر

الخبر التالى:

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى 226 مليون حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -ارتفاع الحرارة 4 درجات.. الأرصاد تكشف توقعات طقس 6 أيام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا