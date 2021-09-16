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ماكرون يعلن مقتل زعيم داعش في الصحراء الكبري

03:23 ص الخميس 16 سبتمبر 2021
ماكرون يعلن مقتل زعيم داعش في الصحراء الكبري

إيمانويل ماكرون

باريس-(د ب أ):

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إن القوات الفرنسية قتلت عدنان أبو وليد الصحراوي، زعيم تنظيم داعش في وسط منطقة الساحل.

وأوضح ماكرون في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "عدنان أبو وليد الصحراوي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في الصحراء الكبرى، تم تحييده من قبل القوات الفرنسية".

وأضاف: "هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في الساحل".

إيمانويل ماكرون زعيم داعش القوات الفرنسية عدنان أبو وليد الصحراوي

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