مباحثات مصرية كونغولية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية

مصر - (أ ش أ)

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع كريستوف لوتوندولا نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ويتناول اللقاء العلاقات المصرية الكونغولية وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام المباحثات التي تجرى بمقر وزارة الخارجية.