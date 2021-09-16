بايدن: سنساعد أستراليا في بناء غواصات تعمل بالدفع النووي

وكالات

‏أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، عن شراكة أمنية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

وقال بايدن خلال كلمة تعليقًا على الحدث مساء الأربعاء، بمشاركة جونسون وموريسون عبر الفيديو، إن بلاده ستساعد أستراليا في بناء غواصات تعمل بالدفع النووي.

وتابع أن الدول الثلاث تسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، ووكالة "بلومبرج" نشرتا في وقت سابق اعتزام بايدن الإعلان عن مجموعة عمل جديدة مع بريطانيا وأستراليا لمشاركة التقنيات المتقدمة في محاولة مبطنة بشكل خفيف لمواجهة الصين.