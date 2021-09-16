إثيوبيا: لن نعترف بأي مطالب تأتي بناء على بيان مجلس الأمن حول سد النهضة

وكالات

رحبت وزارو الخارجية الإثيوبية، بإعادة ملف مفاوضات سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي، وشنت في الوقت نفسه هجومًا حادًا على مجلس الأمن الدولي، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان الأربعاء، إنها تأسف لقيام مجلس الأمن بتبني موقف في مسألة المياه التي ليست من صلاحياته، مشيرة إلى أنها لن تعترف بأي مطالب قد تأتي بناء على بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة.

وهاجمت إثيوبيا، موقف تونس في بيان مجلس الأمن الذي يطالب الدول الثلاث بضرورة العودة إلى المحادثات بشأن أزمة سد النهضة والوصول إلى اتفاق ملزم للجميع.

واعتبرت الخارجية الإثيوبية أن تونس ارتكبت خطأ تاريخيًا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن، مدعية أن ذلك يقوض ما وصفته بـ"بمسؤوليتها الجليلة كعضو دوري بمجلس الأمن يشغل مقعدًا إفريقيا".

وفي وقت سابق اعتمد مجلس الأمن بيانًا رئاسيًا يدعو فيه أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات، وقال البيان، إن على أطراف الأزمة (مصر والسودان وإثيوبيا) التوصل إلى اتفاق ملزم ومرضي لكافة الأطراف.

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