هجوم على طارق حجي بعد تعليقه على منشور إسرائيلي ضد إيران: "تل أبيب مش بسبوسة العالم"

كتب - محمد صفوت:

اعتبر الكاتب والمفكر طارق حجي، أن إيران أكبر خطرًا على منطقتنا والعالم، وذلك في تعليق له على منشور لصفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على موقع "فيسبوك".

ووصف حجي في تعليقه، أغلب التعليقات بأنها "غوغائية" إذ دافع أغلب المعلقين عن طهران أمام إسرائيل واعتبروا الأخيرة أكبر عدو للعرب.

وكانت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" نشرت رسم كاريكاتير للرئيس الإيراني وهو يتلاعب بالمفاوضات تزامنًا مع تطوير طهران لقدراتها النووية، معلقة: "تحت جلد الضأن الإيراني تجد قلب الذئب".

ويظهر الكاريكاتير الذي نشرته الصفحة الإسرائيلية، رئيس إيران إبراهيم رئيسي، يجلس على مضمار سباق سيارات ممسكًا بذراع يتحكم في سيارتين، إحداهما متهالكة مكتوب عليها "المفاوضات النووية" والأخرى حديثة مدون عليها "تطوير القدرات النووية العسكرية".

ولاقى المنشور هجومًا واسعًا من رواد موقع "فسيبوك" واتهموا إسرائيل بنشر الإرهاب والتكتم على برنامجها النووي، حيث كتب أحدهم: "أه وإسرائيل بسبوسة الشرق الأوسط والعالم"، وقال آخر: "حتى على فرض التسليم بقولك، ولكنك سكت عن إسرائيل، فبماذا تصفها؟".