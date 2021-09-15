بسبب الإهمال والفساد.. الرئيس السوري يحل عددًا من المجالس البلدية

وكالات

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، عدة المراسيم تقضي بحل عدد من المجالس البلدية في دمشق وريف دمشق والسويداء، حسبما ذكرت "روسيا اليوم"

وأعلنت وزارة الإدارة المحلية، الأربعاء أن المراسيم قضت بحل مجلس بلدة في السويداء، ومجالس 3 بلدات بريف دمشق، موضحة أن ذلك يأتي في إطار تصويب العمل ومكافحة الفساد ومعالجة الإهمال في تقديم الخدمات.

وشملت المراسيم حل مجلس بلدة عرمان بالسويداء، ومجلس بلدية أشرفية صحنايا ومجلس بلدية مضايا في دمشق، ومجلس بلدية القيسا في محافظة ريف دمشق.