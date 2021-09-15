الجزائر: اجتماع تحضيري بين "الوطنية للانتخابات" و14 حزبًا سياسيًا

الجزائر - (أ ش أ)

تعقد السلطة الجزائرية الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم الأحد المقبل، اجتماعًا تحضيريًا مع ممثلي 14 حزبًا من كافة التيارات السياسية من أجل "التنسيق المستمر وتبادل الرؤى بين السلطة والفاعلين السياسيين"، وذلك للتحضير للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 27 نوفمبر المقبل.

وأوضحت السلطة الوطنية الجزائرية - في بيان لها اليوم الأربعاء - أن هذا اللقاء يهدف إلى دراسة العديد من الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية في إطار المنهج التشاوري الذي تتبناه السلطة مع الأحزاب السياسية.

يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر تتولى تعزيز النظام الانتخابي والإشراف على العمليات الانتخابية ومراقبتها وتنظيمها وإجرائها.