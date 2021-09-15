"تايم" تضع رجل طالبان "برادر" ضمن قائمتها لأكثر ١٠٠ شخصية مؤثرة في ٢٠٢١

كتب - محمد صفوت:

نشرت مجلة "تايم" الأمريكية الأربعاء، قائمة بأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم في عام 2021، وضمت القائمة شخصيات سياسية وقادة ورياضيين وفنانين ومبتكرين. وجاء الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل على رأس القائمة.

وفي اختيار "تايم" للقادة السياسين، جاءت أوكونجو إيويلا التي تشغل منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، على رأس القائمة التي ضمت الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، ونظيره الإيطالي ماريو دراجي، كما ضمت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، والرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.

وفي ختام قائمة القادة جاء النائب الأول لرئيس الوزراء بالوكالة في حكومة طالبان الملا عبد الغني برادر، وهو أحد مؤسسي الحركة في ١٩٩٤، وقائد عسكري يتمتع بشخصية قوية ونفوذ واسعة داخل الحركة.

ووصفت "تايم" برادر، بأنه رجل هادئ وسري نادرًا ما يدلي بتصريحات صحفية أو يجري مقابلات إعلامية، ومع ذلك ويمثل تيارًا أكثر اعتدالًا داخل طالبان.

وترى "تايم" أن الحركة ستدفع به إلى دائرة الشوء لكسب الدعم الغربي والمساعدات التي تحتاجها الحركة، خاصة أن الاتفاق الذي قضى بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان جاء وفقًا لشروطه.

وتساءلت هل يستطيع برادر الذي أقنع الأمريكيين بالخروج من أفغانستان، التأثير في حركته بفكره المعتدل إلى حد ما؟

وأشارت المجلة، إلى أن جميع القرارات الرئيسية لطالبان يأخذ رأي برادر فيها، بما فيها قرار العفو الذي أصدرته طالبان على أعضاء النظام السابق بعد سيطرتها على أفغانستان منتصف أغسطس الماضي.