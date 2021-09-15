Masrawy logo white

البرلمان العربي: استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها السعودي "جريمة حرب"

08:50 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
البرلمان العربي: استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها السعودي "جريمة حرب"

البرلمان العربي

مصر - (أ ش أ)

أكد البرلمان العربي، أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بمسيرة مفخخة من قِبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية، يُعد جريمة حرب، وتهديد للأمن والسلم الدوليين.
وأعرب البرلمان العربي - في بيان له اليوم - عن إدانته واستنكاره لهذا العمل الإرهابي، وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري ضد ميليشيا الحوثي، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءً كانوا دولاً أو جماعات، لتوريدها الأسلحة لميليشيا الحوثي.
وأكد البرلمان العربي، وقوفه ودعمه التام للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

هذا المحتوى من

البرلمان العربي الحوثيين مطار أبها السعودية

الخبر التالى:

الكوريتان تجريان تجارب صاروخية بفارق ساعات عن بعضهما

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -لحظة بلحظة.. ليفربول 1 - 0 ميلان.. صلاح يُهدر ركلة جزاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا