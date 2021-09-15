السودان: مقتل 3 جنود ومدني في هجوم مسلح بهدف النهب في دارفور

السودان - (أ ش أ)

أكدت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور (غرب السودان)، أن ثلاثة جنود من قوات الدعم السريع ومهندسا مدنيا قتلوا في هجوم مسلح بهدف النهب.

وأوضحت اللجنة - في بيان مساء اليوم الأربعاء - أن ثلاثة مسلحين على ظهر دراجة نارية اعترضوا السيارة التي كانت تُقل الضحايا، وعلى الفور قام الجناة بفتح النار على الركاب، لافتة إلى أن هدف الجناة الأول كان السرقة ونهب الممتلكات بقوة السلاح وزعزعة أمن واستقرار المنطقة وجرها لمربع الخراب والدمار.

وأضافت أنه تم القبض على الجناة الثلاثة بعد تطويق كامل للمنطقة في وقت وجيز، مؤكدة أنه سيتم تقديم الجناة إلى محاكمة ناجزة وفورية.

ودعت الجميع إلى التحلي بالصبر، وأخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي منفلتين وضبط النفس خلال هذه الأحداث، مستنكرة بشدة الجرائم المتفشية في المجتمع والتي لا تشبه قيمه وعاداته السمحة.