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رئيس الوزراء المغربي المكلف: ملامح الحكومة الجديدة ستظهر الأسبوع المقبل

07:46 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
رئيس الوزراء المغربي المكلف: ملامح الحكومة الجديدة ستظهر الأسبوع المقبل

عزيز أخنوش

المغرب - (أ ش أ)

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية المعين من قبل الملك محمد السادس والمكلف بتشكيل الأغلبية، إن "ملامح الحكومة المقبلة ستظهر خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف أخنوش - في كلمة للصحفين بمناسبة اختتام الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية-: "التقيت عددا من ممثلي الأحزاب السياسية حيث انتهت اليوم الجولة الأولى من المشاورات".

وكشف رئيس الحكومة المغربية المكلف، عن أن سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ونبيلة منيب، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، اعتذرا عن حضور هذه الجلسات التشاورية الخاصة بتشكيل الأغلبية الحكومية، بسبب اصطفافهما في المعارضة.

وأوضح أخنوش أن الجولات التشاورية مع قادة الأحزاب السياسية "كانت مثمرة؛ حيث إن كل حزب قدم تصورات لهذه المرحلة الهامة"، لافتا إلى أن هذه المشاورات ستستمر بشكل منتظم خلال الأسبوع المقبل حتى تظهر ملامح الحكومة المقبلة.

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