Masrawy logo white

الصحة العالمية: هناك تقدم في جهود الحصول على لقاحات لأفريقيا

04:51 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
الصحة العالمية: هناك تقدم في جهود الحصول على لقاحات لأفريقيا

منظمة الصحة العالمية

واشنطن - (د ب أ):

ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه يتم إحراز تقدم في الجهود المبذولة للحصول على المزيد من اللقاحات لأفريقيا، حيث تم تطعيم أقل من 5ر3% من السكان بشكل كامل، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف تيدروس جيبريسوس ، في خطاب اليوم الأربعاء "بين الآن ونهاية العام، نتوقع زيادة كميات اللقاحات القادمة لأفريقيا بشكل كبير".

وتابع "وهذا يجعل من الضروري أن تكثف جميع الدول استعداداتها لطرح اللقاحات".

كان مسؤولون من منظمة الصحة العالمية ومبادرة "كوفاكس" و"صندوق اقتناء اللقاحات الإفريقي" التابع للإتحاد الإفريقي قد اجتمعوا أمس الثلاثاء لبحث تراجع نقص اللقاحات في القارة وكيفية التعامل معه.

منظمة الصحة العالمية مبادرة كوفاكس أفريقيا لقاحات لأفريقيا

الخبر التالى:

الأسرى الفلسطينيون المعتقلون بعد فرارهم يشتكون من تعرضهم للتعذيب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا