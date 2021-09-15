الصحة العالمية: هناك تقدم في جهود الحصول على لقاحات لأفريقيا

واشنطن - (د ب أ):

ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه يتم إحراز تقدم في الجهود المبذولة للحصول على المزيد من اللقاحات لأفريقيا، حيث تم تطعيم أقل من 5ر3% من السكان بشكل كامل، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف تيدروس جيبريسوس ، في خطاب اليوم الأربعاء "بين الآن ونهاية العام، نتوقع زيادة كميات اللقاحات القادمة لأفريقيا بشكل كبير".

وتابع "وهذا يجعل من الضروري أن تكثف جميع الدول استعداداتها لطرح اللقاحات".

كان مسؤولون من منظمة الصحة العالمية ومبادرة "كوفاكس" و"صندوق اقتناء اللقاحات الإفريقي" التابع للإتحاد الإفريقي قد اجتمعوا أمس الثلاثاء لبحث تراجع نقص اللقاحات في القارة وكيفية التعامل معه.