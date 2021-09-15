ماكرون يستقبل ولي عهد أبو ظبي

(أ ف ب)

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لبحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ووصل الشيخ محمد بن زايد إلى قصر فونتينبلو شرق باريس للقاء ماكرون حول مائدة غداء حوالى الساعة 11,45 ت غ.

وكان قصر الإليزيه أفاد قبل اللقاء أن المحادثات ستتناول "الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومجمل المسائل الإقليمية".

والإمارات هي شريك أساسي لفرنسا في المنطقة ويقوم تعاون بين البلدين على عدة أصعدة.

فعلى الصعيد العسكري، تستخدم فرنسا قاعدة الظفرة الجوية الواقعة على بعد 30 كيلومترًا من أبو ظبي، والتي شكلت مركز انطلاق وعبور في الجسر الجوي الذي أقيم في كابول لإجلاء الأجانب والأفغان الذين تعاونوا مع الدول الغربية، بعد سيطرة طالبان على البلد في منتصف أغسطس.

كما تعد الإمارات من زبائن الصناعات العسكرية الفرنسية وهي تملك على سبيل المثال دبابات هجومية من طراز لوكلير.

وعلى الصعيد الثقافي، أقامت فرنسا والإمارات متحف اللوفر في أبو ظبي، كما مولت أبو ظبي في فونتينبلو نفسها ترميم المسرح الإمبراطوري الذي يعود تشييده إلى نابوليون الثالث، وبات يعرف أيضا باسم "مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان"، باسم رئيس دولة الإمارات.

ويقيم كلا ماكرون والشيخ محمد بن زايد علاقات معقدة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.