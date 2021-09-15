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وفد أمريكي رفيع المستوى يزور العاصمة الليبية

12:40 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
وفد أمريكي رفيع المستوى يزور العاصمة الليبية

ليبيا

طرابلس - (د ب أ):

أفادت وكالة الأنباء الليبية (وال) بأن وفدا أمريكيا رفيع المستوى سيقوم بزيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأربعاء.

وأضافت أن الوفد يضم مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، والمبعوث الخاص السفير الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد برئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة ومسؤولين ليبيين آخرين.

ليبيا طرابلس وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت

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