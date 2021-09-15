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نائب وزير الخارجية التركي يبدأ غدا زيارة لواشنطن

12:21 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
نائب وزير الخارجية التركي يبدأ غدا زيارة لواشنطن

سادات أونال

أنقرة - (د ب أ):

يبدأ نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال غدا الخميس زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، تستمر على مدار يومين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان صدر عن وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء أن أونال سيجري خلال زيارته إلى واشنطن لقاءات ثنائية مع مسؤولين أمريكيين.

وأوضح البيان أن أونال سيلتقي نظيرته الأمريكية ويندي شيرمان، ومستشارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند.

وأشار البيان إلى أنه من المنتظر بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والتطورات الدولية خلال اللقاءات التي سيجريها أونال.

سادات أونال تركيا أنقرة واشنطن وزارة الخارجية التركية

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