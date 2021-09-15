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القضاء المكسيكي يصدر حكمًا بالسجن 28 عامًا ضد أحد أشهر مهربي المخدرات

08:11 ص الأربعاء 15 سبتمبر 2021
القضاء المكسيكي يصدر حكمًا بالسجن 28 عامًا ضد أحد أشهر مهربي المخدرات

أرشيفية

مكسيكو سيتي - أ ش أ:

أصدر القضاء المكسيكي حكماً بالسجن 28 عامًا على واحد من أشهر مهربي المخدرات في البلاد وهو "فيسنتى كاريلو فوينتيس" وذلك بتهمة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن فوينتيس يُعد زعيمًا لعصابة للمخدرات في مدينة خواريز بولاية تشيهواهوا شمال غربي المكسيك.

وفوينتيس، 58 عاماً، هو شقيق تاجر المخدرات الشهير في المكسيك "أمادو كاريلو فوينتيس" الذي توفي في جراحة تجميلية فاشلة في عام 1997.

وتولى فوينتيس إدارة الكارتل في ذلك العام، وكان قد اعتقل في عام 2014. ​

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القضاء المكسيكي مهربي المخدرات فيسنتى كاريلو فوينتيس غسيل الأموال

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