"التحالف الدولي" ينفي توجيهه ضربة جوية على الحدود العراقية السورية
العراق - (أ ش أ)
نفى المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، اليوم الثلاثاء، توجيه ضربة جوية من جهة التحالف على الشريط الحدودي العراقي - السوري.
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن مصدرًا أمنيًا قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء، أن قصفًا جويًا، لم يعرف مصدره، استهدف القوات المتمركزة على الحدود العراقية ـ السورية.
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