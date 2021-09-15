"التحالف الدولي" ينفي توجيهه ضربة جوية على الحدود العراقية السورية

العراق - (أ ش أ)

نفى المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، اليوم الثلاثاء، توجيه ضربة جوية من جهة التحالف على الشريط الحدودي العراقي - السوري.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن مصدرًا أمنيًا قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء، أن قصفًا جويًا، لم يعرف مصدره، استهدف القوات المتمركزة على الحدود العراقية ـ السورية.