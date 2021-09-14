وزير الخارجية السعودي ينقل رسالة من الملك سلمان للرئيس الجزائري

الجزائر - (د ب أ)

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الذي يتواجد بالجزائر في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان مقتضب نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، إن الأمير فيصل بن فرحان، نقل للرئيس تبون، رسالة من أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف ذات المصدر ان الرئيس تبون، أكد خلال استقباله الوزير السعودي، على تجذّر العلاقات الثنائية، ومتانتها والسعي لتعزيزها، بما يخدم المصالح العليا للبلدين الشقيقين.

وفي تصريح له عقب لقائه الرئيس الجزائري، أكد وزير الخارجية السعودي, حرص بلاده على الاستمرار في التنسيق والتشاور مع الجزائر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين, لاسيما ما تعلق بالعمل العربي المشترك،الى جانب تنسيق المواقف فيما يخص منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ودعم تشجيع التبادل التجاري بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح بهذا الخصوص أن التبادل التجاري بين الجزائر السعودية "تطور بشكل لافت خلال السنة الاخيرة, حيث وصل في سنة 2020 إلى ما يزيد عن نصف مليار دولار" .

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أنه نقل إلى الرئيس تبون "رسالة شفوية من أخيه خادم الحرمين الشريفين وكذا من ولي العهد السعودي تتعلق بالعلاقات الاخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين".