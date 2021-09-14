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إصابة 22 فلسطينيًا خلال قمع الاحتلال مسيرات لمساندة الأسرى

11:37 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
إصابة 22 فلسطينيًا خلال قمع الاحتلال مسيرات لمساندة الأسرى

ارشيفية

فلسطين - (أ ش أ)

أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المُغلف بالمطاط وبالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي نابلس وبيت لحم.

وقالت مصادر أمنية، إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا قنابل الغاز والصوت تجاه مشاركين في مسيرة لمساندة الأسرى في بيت لحم وكذلك صوب منازل المواطنين في مخيم العزة شمال بيت لحم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، وتمت معالجتهم ميدانيًا.

وأصيب 22 فلسطينيًا، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند حاجز حوارة، جنوب نابلس.

وقال أحمد جبريل، مدير مركز الطوارئ والإسعاف في جمعية الهلال الأحمر بنابلس، إن من بين المصابين 4 بالرصاص المطاطي، و16 بحالات اختناق، و2 جراء السقوط خلال مطاردة الاحتلال للمواطنين.

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اصابة فلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز بيت لحم

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