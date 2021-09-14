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"فايزر": بيانات لقاحات الأطفال ضد كورونا ستكون جاهزة أواخر أكتوبر

11:28 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
"فايزر": بيانات لقاحات الأطفال ضد كورونا ستكون جاهزة أواخر أكتوبر

ألبرت بورلا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" الأمريكية، ألبرت بورلا، إنه سيتم توفير بيانات السلامة السريرية حول آثار التطعيم بلقاح فيروس "كورونا" بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و5 سنوات بحلول أواخر أكتوبر المقبل.

وأضاف بورلا، أن الأمر متروك لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية لأخذ وقتهم، ثم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وتأتي تعليقات الرئيس التنفيذي لفايزر في وقت مشحون بشكل خاص في معركة الولايات المتحدة لتطعيم الغالبية العظمى من سكانها.

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