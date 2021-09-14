اليونان تفتح تحقيقًا بعد تحطم طائرة خاصة ومقتل شاهد في قضية نتنياهو

أثينا - (ا ف ب)

قالت اليونان الثلاثاء أنها ستفتح تحقيقًا بعد تحطم طائرة خاصة أمس الاثنين قرب مطار جزيرة ساموس أدى إلى مقتل مواطن إسرائيلي كان سيمثل كشاهد في قضية رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. وحاييم جيرون نائب مدير سابق في وزارة الاتصالات الإسرائيلية، كانت شهادته منتظرة حول أمور قانونية حسب ما أشارت النيابة الإسرائيلية.

أعلنت اليونان الثلاثاء أنها ستفتح تحقيقًا في حادث تحطم طائرة خاصة وقع الاثنين قرب جزيرة ساموس، وأودى بحياة إسرائيلي كان من المقرر، بحسب النيابة الإسرائيلية، أن يدلي بشهادته في محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الضحيتين هما حاييم وإستير جيرون، وهما زوجان من تل أبيب يبلغان من العمر 69 عامًا. وتوفيا الاثنين بعد أن تحطمت طائرتهما ذات المحرك الواحد من طراز "سيسنا سي182" قرب مطار جزيرة ساموس اليونانية.

وقالت هيئة الطيران المدني اليونانية إن الطائرة أقلعت من حيفا في رحلة خاصة واختفت عن الرادار قبل وقت قصير من هبوطها المقرر في مطار ساموس.

وأوضحت وسائل الإعلام أن جثتي القتيلين نقلتا إلى مدينة بيثاغوريو على ساحل جزيرة ساموس.

وقال يوانيس كونديليس رئيس المكتب الوطني للتحقيق في الكوارث الجوية والأمن الجوي إن "صيادًا محليًا أفاد عن وقوع انفجار ضخم تلاه آخر صغير".

وأضاف كونديليس أن "الحطام سيكشف إذا تم الأمر على هذا النحو" مشيرًا إلى أن حطام الطائرة يقع حاليًا على عمق 33 مترًا.

كان من المقرر أن يدلي حاييم جيرون، وهو نائب مدير سابق في وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بشهادته في محاكمة بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكر متحدث باسم مكتب المدعي العام في إسرائيل لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويواجه رئيس الوزراء السابق تهمًا بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة ومنح امتيازات لأقطاب إعلامية لقاء تغطية إعلامية مواتية.

واتهم الادعاء نتنياهو، أثناء محاكمته في أبريل، باستخدام سلطته "بشكل غير مشروع" في إطار منافع متبادلة مع عدد من أقطاب الإعلام.

وأشارت النيابة الإسرائيلية إلى أنه كان من المقرر أن يدلي حاييم جيرون بشهادته حول أمور قانونية.

من المقرر أن يتوجه فريق من الخبراء إلى ساموس الأربعاء لتفقد حطام الطائرة التي وقعت على بعد كيلومترين من المطار، بحسب كونديليس الذي "يأمل" أن يتمكن من تقديم إيضاحات حول أسباب الحادث خلال إسبوعين.