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هولندا: بدء تخفيف معظم إجراءات التباعد الاجتماعي في 25 سبتمبر

10:56 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
هولندا: بدء تخفيف معظم إجراءات التباعد الاجتماعي في 25 سبتمبر

فيروس كورونا في هولندا

هولندا - (أ ش أ)

أعلنت السلطات الهولندية أنه سيجرى تخفيف معظم متطلبات التباعد الاجتماعي المتخذة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بدءا من 25 سبتمبر الجاري.

وأوضحت امستردام اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الناس سيظلون ملتزمين في الوقت نفسه بارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام والمدارس.

وأضافت القناة أنه من المقرر تقديم "بطاقة كورونا" التي ستكون مطلوبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا فما فوق من أجل دخول الأماكن بما في ذلك المطاعم ودور السينما والمتاحف.

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هولندا التباعد الاجتماعي فيروس كورونا كوفيد-19

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