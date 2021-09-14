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وزير الخارجية اليمني: مليونا نازح في مأرب

10:49 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
وزير الخارجية اليمني: مليونا نازح في مأرب

أحمد عوض بن مبارك

صنعاء - (د ب أ)

قال احمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الثلاثاء، إن عدد النازحين في محافظة مأرب، شرقي البلاد، بلغ مليونين.

جاء ذلك خلال لقائه مدير عام منظمة الهجرة الدولية انتونيو فيتورينو، في جنيف، لمناقشة أوضاع النازحين من مناطق مليشيا الحوثي إلى المناطق المحررة واللاجئين من الدول الأفريقية إلى اليمن وسبل تعزيز جهود منظمة الهجرة الدولية بهذا الصدد وآليات التعاون بينها وبين الحكومة.

وأوضح بن مبارك "أن عدد النازحين إلى مأرب وحدها بلغ مليونين، غالبيتهم من المناطق التي لا زالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي، هربًا من القمع والتنكيل والاضطهاد وسياسة التجويع التي تمارسها المليشيا".

وشدد بن مبارك "على خطورة ما تقوم به المليشيا بحق اللاجئين من خلال تجنيدهم للقتال في صفوفها وأن ذلك أحد الانتهاكات التي يجب أن تضاف إلى سجل المليشيا الإجرامي".

وأشار المسؤول الحكومي الى أهمية زيادة وتيرة نشاط المنظمة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة لمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين الافارقة "ومواجهة احتياجات الأعداد المتزايدة من النازحين الفارين يومياً من مناطق سيطرة الميليشيا نتيجة الإنتهاكات الجسيمة المستمرة التي تتعرض لها كافة فئات وشرائح المجتمع".

من جانبه، أكد فيتورينو أن المنظمة تعمل على زيادة تدخلاتها الإنسانية في اليمن، مؤكدًا أهمية استدامة الدعم الإنساني المقدم لليمن لمواجهة التحديات المتزايدة.

احمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني الحكومة اليمنية محافظة مأرب

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