Masrawy logo white

وزير داخلية النمسا يدعو لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الاتحاد الأوروبي

10:13 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
وزير داخلية النمسا يدعو لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الاتحاد الأوروبي

كارل نيهمر وزير داخلية النمسا

النمسا - (أ ش أ)

دعا وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، اليوم الثلاثاء إلى تشديد عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الاتحاد الأوروبي، مُجددًا رفض قبول اللاجئين الأفغان.

وقال نيهمر، في مؤتمر الشرطة الأوروبية، إن النمسا تتوقع أن يصل إليها 30 ألف مهاجر غير شرعي هذا العام، محذرًا من اختراقات الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وصعوبة منع وصولهم إلى النمسا ودول غرب أوروبا.

ورفض نيهمر الادعاءات بأن النمسا لم تعد ملتزمة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وذلك لمجرد أنها أعلنت أنها لن تقبل اللاجئين الأفغان ولن توفر لهم الحماية وإعادة التوطين، مشيرا إلى أنه خلال هذا العام وحده تلقت بلاده بالفعل أكثر من 2500 طلب لجوء من مواطنين أفغان.

وأشار الوزير إلى وجود 44 ألف أفغاني تم قبول لجوئهم في النمسا وجاء جميعهم إلى البلاد عن طريق التهريب.

هذا المحتوى من

كارل نيهمر وزير داخلية النمسا ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المهاجرين غير الشرعيين الاتحاد الأوروبي اللاجئين الأفغان

الخبر التالى:

طائرة تابعة للناتو تثير الانتباه بتحليقها لساعات فوق ولاية ألمانية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
491

إصابات اليوم

14

وفيات اليوم

399

متعافون اليوم

293448

إجمالي الإصابات

16885

إجمالي الوفيات

247125

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا