الرئيس التونسي يسعى لوضع تصور سياسي لحكومة جديدة قبل تشكيلها

تونس - (د ب أ):

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء إنه مع ضرورة تكوين حكومة جديدة لكن مع ضرورة أيضا وضع تصور سياسي حتى تتبعه.

وجاء تصريح سعيد في لقائه بعدد من أساتذة القانون الدستوري بينما يترقب الشارع خطوته التالية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو الماضي وتجميده البرلمان وإقالته رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين في الدولة وتوليه السلطة التنفيذية بشكل كامل.

ويواجه الرئيس سعيد الذي يتولى السلطة التنفيذية بشكل كامل، ضغوطا متزايدة في الداخل والخارج، لتوضيح المسار الذي ستسلكه البلاد.

وتعهد سعيد بأن يتحرك في إطار الدستور الحالي وتكوين حكومة جديدة في وقت قريب دون أن يحدد موعدا لذلك. ولكن خبراء تحدثوا عن تعقيدات قانونية يمكن أن تعيق تحركه.

وقال سعيد اليوم "القضية ليست دستورية ولا تتعلق بالنصوص ولكنها قضية سياسية تتعلق بالواقع السياسي. الحلول القانونية موجودة".

وتابع الرئيس "من السهل تكوين حكومة لكن القضية في السياسة التي ستتبعها الحكومة".