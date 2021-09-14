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تقارير: ميركل تعتزم زيارة إسرائيل في أكتوبر المقبل

08:23 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
تقارير: ميركل تعتزم زيارة إسرائيل في أكتوبر المقبل

أنجيلا ميركل

تل أبيب - (د ب أ)

كشفت تقارير إعلامية في إسرائيل أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تعتزم زيارة البلاد في أكتوبر المقبل بعد الانتخابات البرلمانية الألمانية المقررة في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الثلاثاء أن من المنتظر قدوم ميركل إلى إسرائيل في العاشر من الشهر المقبل، غير أنه لم يرد تأكيد رسمي بعد من الجانب الألماني لهذه الزيارة.

وكان من المقرر أن تقوم ميركل بزيارة إلى إسرائيل في آخر أغسطس الماضي لكن الزيارة تم إلغاؤها بسبب تطورات الأحداث في أفغانستان، وجاء إلغاء تلك الزيارة بعد تشاور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

كانت ميركل تعتزم إجراء محادثات خلال هذه الزيارة مع بينيت والرئيس الإسرائيلي اسحق هيرتسوج ووزير الخارجية يائير لبيد، كما كانت تعتزم عقد اجتماع مع مجلس الوزراء الإسرائيلي.

كما كانت ميركل تعتزم وضع إكليل من الزهور عند النصب التذكاري لضحايا الهولوكوست (المحرقة) ياد فاشيم في القدس بحضور بينيت.

وكان من المنتظر أن تحصل ميركل خلال تلك الزيارة في احتفال في القدس على الدكتوراه الفخرية من معهد تخنيون إسرائيل للتكنولوجيا في مدينة حيفا. ولم تتوافر بيانات بعد عن خطة الزيارة الجديدة.

ألمانيا الاحتلال الاسرائيلي ميركل أفغانستان

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