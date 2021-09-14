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السعودية والجزائر تبحثان التعاون السياسي الداعم لاستقرار المنطقة

08:00 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
السعودية والجزائر تبحثان التعاون السياسي الداعم لاستقرار المنطقة

عبدالمجيد تبون

الجزائر - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، التعاون السياسي الثنائي الداعم لأمن واستقرار المنطقة، وسبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

ونقل وزير الخارجية السعودي - خلال زيارته اليوم الثلاثاء الجزائر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - رسالة شفهية بعثها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى الرئيس الجزائري، تتعلق بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من الجوانب، وبحثا مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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عبدالمجيد تبون فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي الجزائر

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