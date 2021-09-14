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طالبان: الصين تعهدت بمواصلة تقديم الدعم لأفغانستان

07:55 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
طالبان: الصين تعهدت بمواصلة تقديم الدعم لأفغانستان

حركة طالبان

أفغانستان - (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية محمد نعيم، أن الصين تعهدت بالاستمرار في تقديم الدعم لأفغانستان، إضافة إلى تعهدها بتقديم 15 مليون دولار لشراء معونات إنسانية.

جاء ذلك، حسبما أفاد المتحدث باسم حركة طالبان في تغريدة له موقع التدوينات المصغر (تويتر) خلال اجتماع القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقى، اليوم الثلاثاء، مع السفير الصيني لدى أفغانستان وانج يو.

يذكر أن الصين تولى اهتمامًا كبيرًا بالوضع في أفغانستان لأن مشروعاتها التنموية التي تقوم بها في إطار مبادرة "الحزام والطريق" تمر عبر المنطقة، وأن الصين ترى أن ثمة فرصة لمد مشروعات هذه المبادرة التي تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات إلى داخل أفغانستان.

كما تراقب الصين التطورات في أفغانستان عن كثب لأنها تهدف إلى توسيع نطاق نفوذها في باكستان وعبر آسيا الوسطى وجنوب آسيا من خلال إقامة ممر اقتصادي صيني باكستاني من أجل مواجهة النفوذ الأمريكي في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن تقديم حوالى 64 مليون دولار في شكل معونات إنسانية إضافية للشعب الأفغاني، ولكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن أمس أنه سيتم تقديم المساعدات الأمريكية بصورة مباشرة إلى منظمات غير حكومية في أفغانستان ووكالات الأمم المتحدة التي تقدم معونات إغاثية إلى الفقراء الأفغان.

هذا المحتوى من

الصين أفغانستان حركة طالبان محمد نعيم

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