قاضي تحقيق انفجار بيروت يصدر مذكرة إحضار لرئيس الوزراء اللبناني السابق

لبنان - (أ ش أ)

تسلمت النيابة العامة اللبنانية من القاضي طارق البيطار قاضي التحقيق في جريمة انفجار ميناء بيروت البحري، مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، لتنفيذها قبل 24 ساعة من موعد جلسة استجوابه كمدعى عليه (متهم) في القضية، والمحدد لها يوم الاثنين المقبل 20 سبتمبر الجاري.

وتأتي المذكرة الجديدة بسبب تبدل مكان إقامة دياب من مقر رئاسة مجلس الوزراء بالسراي الحكومي، كما هو وارد في المذكرة السابقة، وتحديد مكان إقامته في المذكرة الجديدة في منزله بمحلة تلة الخياط بالعاصمة بيروت.

وكان البيطار قد أصدر في 26 أغسطس الماضي مذكرة ضبط وإحضار لدياب للمثول أمام التحقيق كمتهم في القضية، وذلك بعد غياب دياب عن التحقيق الذي استدعاه فيه قاضي التحقيق ذلك اليوم.

ونصت مذكرة الإحضار على أن "تقوم قوة مسلحة بإحضار رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان بهاء الدين دياب من السراي الحكومي (مقر رئاسة الوزراء بلبنان) للمثول أمام المحقق العدلي (قاضي التحقيق) بصفته مدعى عليه للاستماع إليه واستجوابه في قضية انفجار ميناء بيروت البحري".

وكان طلب إحضار دياب قد أثار عاصفة من الجدل أواخر الشهر الماضي بسبب النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على وجوب محاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والذي يتكون من قضاة وأعضاء بمجلس النواب، وليس أمام الجهات القضائية.. كما اعتبر رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون، في بيان لهم، أن المذكرة التي أصدرها قاضي التحقيق تعد استهدافا لمنصب رئيس الحكومة.