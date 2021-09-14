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آلاف الأفغان يتظاهرون ضد طالبان في قندهار

06:56 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
آلاف الأفغان يتظاهرون ضد طالبان في قندهار

آلاف الأفغان يتظاهرون ضد طالبان في قندهار


أفغانستان - (أ ش أ)

خرج آلاف الأفغان، اليوم الثلاثاء، إلى شوارع مدينة قندهار احتجاجًا على قرار حركة طالبان بمطالبة السكان بإخلاء مجمع سكني لعائلات من الجيش وقوات الأمن.
وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن المحتجين احتشدوا أمام مكتب حاكم قندهار كما قاموا بسد طريق في المدينة.
وطالب مسئولون في قندهار جميع أسر الجيش الأفغاني، التي يقيم بعضها في المنطقة منذ قرابة 30 عامًا، بإخلاء منازلهم خلال ثلاثة أيام، بحسب خاما برس.

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قندهار أفغانستان احتجاجات ضد طالبان حركة طالبان

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