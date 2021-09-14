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مصر وقطر توقعان على مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي

06:40 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
مصر وقطر توقعان على مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي

مصر وقطر توقعان على مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون ال

وكالات

عقدت لجنة المتابعة المصرية القطرية اجتماعًا اليوم الثلاثاء، في مدينة الدوحة برئاسة السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية المصرية، والسفير علي الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية.

كما انعقدت اللجنة القانونية برئاسة المستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل المصري والسفير الشيخ محمد بن حمد آل ثان رئيس الإدارة القانونية في وزارة الخارجية القطرية.

ونتج عن الاجتماعات، وفقًا لبيان وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" التوصل للاتفاق بشأن المسائل المعروضة على جدول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين الشقيقيّن لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة فيهما. كما وقعت الهيئة القومية للبريد المصرية مذكرة تفاهم وبروتوكول للتعاون في مجال التعاون البريدي مع الشركة القطرية للخدمات البريدية، ووقعت سلطة الطيران المدني المصرية على مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع هيئة الطيران المدني بدولة قطر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال مسار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقيّن والعمل الراهن على دفع العلاقات الثنائية بينهما للأمام.

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