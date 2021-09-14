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وزير الصحة البريطاني: قواعد جديدة لخطة مواجهة كورونا في الشتاء المقبل

06:35 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
وزير الصحة البريطاني: قواعد جديدة لخطة مواجهة كورونا في الشتاء المقبل

ساجد جاويد

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، إن هناك خطة جديدة لمواجهة فيروس كورونا أو كوفيد-19 خلال الشتاء المقبل.

وأضاف - في بيان أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم لثلاثاء، أن الحكومة وضعت "خطة ب" في حالة تفاقم الأمور في الشتاء يمكن أن تشمل إجراءات الطوارئ لمواجهة احتمال زيادة الإصابة بكوفيد-19 في الشتاء باستخدام الكمامات وإدخال تصاريح كوفيد حيز التنفيذ والعمل من المنزل من بين مجموعة من النصائح الأخرى، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقال جافيد إن الحكومة "ستجدد جهودنا لتعظيم استخدام" لقاح فيروس كورونا.

وتابع وزير الصحة أنه يجب على الناس أن: "يرتدوا قناع الوجه في الأماكن المزدحمة والمغلقة حيث تتلامس مع أشخاص لا تقابلهم عادة".

وأخيرًا قال جافيد إن الأوامر الخاصة بالعمل من المنزل يمكن أن تعود إلى الاستخدام خلال الشتاء.

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ساجد جاويد وزير ‏الصحة البريطاني فيروس كورونا كوفيد-19

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