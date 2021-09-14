الجيش الليبي يشتبك مع مجموعات من المعارضة التشادية توغلت داخل الحدود

طرابلس - (د ب ا)

قال مصدر عسكري أن قوات تابعة للجيش الوطني الليبي اشتبكت مع مجموعات مسلحة من المعارضة التشادية توغلت داخل الحدود الليبية صباح اليوم الثلاثاء بعد معارك طاحنة مع قوات الجيش التشادي.

وأضاف المصدر، الذي لم يتم تسميته، أن قوات اللواء طارق بن زياد التابع للجيش الوطني الليبي اشتبكت مع مجموعات المعارضة التشادية في منطقة تربو جنوب ليبيا.

ونعى اللواء طارق بن زياد أحد جنوده الذي قال إن قتل جراء الاشتباكات مع عناصر المعارضة التشادية داخل الأراضي الليبيه، بحسب البيان الذي نُشر على الصفحة الرسمية للواء.

وقالت مصادر محلية جنوب ليبيا أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي يقوم بطلعات استطلاعية على كامل خط الحدود بين ليبيا وتشاد فيما ترددت تقارير عن قصف عدة تجمعات للمعارضة التشادية.