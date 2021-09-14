Masrawy logo white

الجيش الليبي يشتبك مع مجموعات من المعارضة التشادية توغلت داخل الحدود

06:27 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
الجيش الليبي يشتبك مع مجموعات من المعارضة التشادية توغلت داخل الحدود

الجيش الليبي

طرابلس - (د ب ا)

قال مصدر عسكري أن قوات تابعة للجيش الوطني الليبي اشتبكت مع مجموعات مسلحة من المعارضة التشادية توغلت داخل الحدود الليبية صباح اليوم الثلاثاء بعد معارك طاحنة مع قوات الجيش التشادي.

وأضاف المصدر، الذي لم يتم تسميته، أن قوات اللواء طارق بن زياد التابع للجيش الوطني الليبي اشتبكت مع مجموعات المعارضة التشادية في منطقة تربو جنوب ليبيا.

ونعى اللواء طارق بن زياد أحد جنوده الذي قال إن قتل جراء الاشتباكات مع عناصر المعارضة التشادية داخل الأراضي الليبيه، بحسب البيان الذي نُشر على الصفحة الرسمية للواء.

وقالت مصادر محلية جنوب ليبيا أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي يقوم بطلعات استطلاعية على كامل خط الحدود بين ليبيا وتشاد فيما ترددت تقارير عن قصف عدة تجمعات للمعارضة التشادية.

الجيش الليبي اشتباك الجيش الليبي مجموعات مسلحة من المعارضة التشادية الحدود الليبية

الخبر التالى:

وزير الصحة البريطاني: قواعد جديدة لخطة مواجهة كورونا في الشتاء المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
491

إصابات اليوم

14

وفيات اليوم

399

متعافون اليوم

293448

إجمالي الإصابات

16885

إجمالي الوفيات

247125

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا