مسؤول بالاتحاد الأوروبي: الأزمة الأفغانية ستسبب هجرة جماعية كبيرة

ستراسبورج - (د ب أ)

قال جوزيب بوريل منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء إن سيطرة طالبان على أفغانستان ستؤدي على الأرجح إلى هجرة جماعية كبيرة لكن ليس بنفس مستوى الهجرة الذي شهدته الحرب الأهلية السورية عامي 2015 و2016.

وذكر بوريل في مناظرة بالبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية "لا أحد يعرف كم سيكون حجم (التدفقات السكانية). لن تكون كبيرة كما كانت في الحرب السورية، لكنها ستتوقف على تطور الوضع في البلاد".

وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي وهو من إسبانيا إن الأفغان "سيكونون فى حركة دائبة وتنقل إذا سمحت لهم طالبان بذلك". وأضاف أن التكتل سيحتاج بالتالي إلى الانخراط بشكل أكبر مع جيران أفغانستان، حيث من المتوقع أن يتجه معظم اللاجئين إلى هناك.

ومن المقرر أن تعقد المفوضية الأوروبية منتدى لإعادة التوطين في وقت لاحق من الشهر الجاري، وتريد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم تعهدات لاستقبال الأشخاص المعرضين للخطر والذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.

وأفاد بوريل بأن العمل على نهج مشترك بصدد هذه المسألة سيستمر في الأشهر المقبلة.

وأضاف: "لا نريد إحداث تأثير جاذب، لكننا نريد حماية الكثير من الأفغان الذين يستحقون حمايتنا".