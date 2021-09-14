Masrawy logo white

الجيش الليبي: القضاء على عشرات المرتزقة وتدمير آلياتهم في جنوب غرب البلاد

05:48 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
الجيش الليبي: القضاء على عشرات المرتزقة وتدمير آلياتهم في جنوب غرب البلاد

مدير إدارة لتوجية المعنوي في الجيش الليبي خالد الم

ليبيا - (أ ش أ)

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ القوات المسلحة لعملية عسكرية في الجنوب الغربي من البلاد جرى خلالها القضاء على عشرات المرتزقة وتدمير آلياتهم كما أسفرت العملية عن مقتل أحد أفراد الجيش.

ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية، عن المحجوب قوله في تدوينة بموقع "فيسبوك"، إن قوة عمليات الجنوب تمكنت من القضاء على عشرات المرتزقة وتدمير آلياتهم، مشيرًا إلى أن العملية تأتي ضمن عمل القوات المسلحة على السيطرة وتأمين الحدود وتستهدف القضاء على تواجد المرتزقة في الجنوب واستكمال تأمينه وتطهيره من الذين استغلوا الوضع الأمني للبلاد خلال الفترة الماضية، مؤكدًا استمرار تلك العمليات حتى القضاء على المرتزقة والمجموعات الإرهابية.

هذا المحتوى من

مرتزقة ليبيا خالد المحجوب الجيش الليبي

الخبر التالى:

إخلاء مدرسة في لندن بسبب تهديد بوجود قنبلة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
491

إصابات اليوم

14

وفيات اليوم

399

متعافون اليوم

293448

إجمالي الإصابات

16885

إجمالي الوفيات

247125

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا