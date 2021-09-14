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أحمد أبو الغيط يهنئ ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية

03:48 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
أحمد أبو الغيط يهنئ ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

القاهرة - أ ش أ

قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التهنئة للرئيس اللبناني نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متمنيا له التوفيق في الحصول على ثقة البرلمان وبدء العمل لتحقيق تطلعات اللبنانيين.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إن الأمين العام أعرب للرئيس ميقاتي في اتصال هاتفي تم اليوم الثلاثاء عن استمرار وقوف الجامعة العربية إلى جوار لبنان في الظرف الصعب الحالي إلى حين تحقيق الانفراجة المأمولة والتي يتطلع إليها الشعب اللبناني.

وأضاف أنه تم التوافق على متابعة التواصل والتشاور لما فيه مصلحة لبنان.

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أحمد أبو الغيط تشكيل حكومة لبنان نجيب ميقاتي جامعة الدول العربية

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