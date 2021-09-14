"مصر للطيران" ستبدأ قريباً تسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وتل أبيب

وكالات:

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شركة مصر للطيران الحكومية ستبدأ بتسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وتل أبيب اعتباراً من أوائل أكتوبر المقبل.

وأفادت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل" بأنه من المتوقع أن تكون هناك أربع رحلات تجارية مباشرة أسبوعياً بين مطار بن غوريون ومطار القاهرة.

والرحلات الجوية الوحيدة حالياً بين إسرائيل والقاهرة تديرها شركة "سيناء للطيران" التابعة لـ"مصر للطيران" والتي تسيّر رحلات في طائرات لا ترفع العلم المصري وذلك منذ ثمانينيات القرن الماضي من أجل الوفاء ببنود اتفاق السلام لعام 1979 بين البلدين.

كانت إسرائيل رفعت الاثنين قيود السفر المفروضة على مواطنيها الذين يزورون شبه جزيرة سيناء بسبب فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي قولها "لقد تمكنا من إيجاد طريقة للسماح بالعبور غير المحدود وكذلك مراقبة لوائح فيروس كورونا. حريتنا في التنقل هي حق أساسي ويجب حمايتها".

وتأتي هذه التطورات بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى مصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول رحلة يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي منذ عام 2011.