سانا: قوات أمريكية تنفذ إنزالا جويا شمال شرقي سوريا وتختطف شخصين
دمشق - (د ب أ):
قالت مصادر محلية سورية إن قوات أمريكية نفذت إنزالا جويا على أطراف مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا، واختطفت مدنيين اثنين.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية (سانا) عن المصادر القول إن طائرة حوامة أمريكية نفذت خلال الساعات الماضية إنزالا جويا، بمساندة مجموعة من عناصر قوات سورية الديمقراطية (قسد) على أطراف مدينة الحسكة الشمالية. وتمت مداهمة منازل في المنطقة، واختطاف مدنيين اثنين، واقتيادهما إلى جهة مجهولة.
ولم تتطرق الوكالة إلى هوية الشخصين.
وتتهم الحكومة السورية بشكل متكرر القوات الأمريكية بتنفيذ عمليات إنزال جوي في المناطق التي تتعاون فيها مع قوات قسد.
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