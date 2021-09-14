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بوتين يدخل "عزلًا ذاتيًا" بسبب تعدد إصابات كورونا في دائرته المقربة

11:14 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
بوتين يدخل "عزلًا ذاتيًا" بسبب تعدد إصابات كورونا في دائرته المقربة

فلاديمير بوتين

وكالات:

أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المقربين منه، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وكان بوتين، قال يوم الأحد في اجتماع مع أعضاء الفريق البارأولمبي الروسي بالكرملين، إنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس الروسي: "نحن للأسف أيضا معرضون لذلك الآن.. الأطباء يدرسون الوضع ... حتى في الوسط المحيط بي تظهر مشاكل مع هذا الفيروس. نحتاج إلى معرفة ما يحدث بالفعل هناك".

وتابع: "أعتقد أنني سأضطر قريبا للدخول إلى الحجر الصحي. حولي هناك الكثير من الناس المصابين بالمرض".

وبحسب الكرملين، فإن بوتين لن يسافر إلى طاجكستان لحضور اجتماعات أمنية أقليمية.

الكرملين العزل الذاتي فيروس كورونا فلاديمير بوتين روسيا إصابات كورونا في روسيا

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