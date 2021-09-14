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الإعصار "نيكولاس" يصل تكساس ويهدد بحدوث فيضانات

10:18 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
الإعصار "نيكولاس" يصل تكساس ويهدد بحدوث فيضانات

الإعصار "نيكولاس" يصل تكساس ويهدد بحدوث فيضانات

تكساس- (د ب أ):

وصل الإعصار "نيكولاس" إلى اليابسة في تكساس، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة تهدد بحدوث فيضانات في هيوستن وأجزاء من لويزيانا، التي مازالت تتعافى من إعصار إيدا الذي ضربها قبل أسبوعين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن المركز الوطني للأعاصير قوله اليوم الثلاثاء، إن الاعصار "نيكولاس"، كان يوصف بأنه عاصفة استوائية، قبل ساعات فقط من وصوله إلى اليابسة في حوالي الساعة 12:30 صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من شبه جزيرة ماتاجوردا، محملا برياح تبلغ سرعتها القصوى 75 ميلا ( 120) كيلومترا في الساعة.

ويشار إلى أنه ثامن إعصار استوائي يضرب الولايات المتحدة هذا العام.

وقالت "بلومبرج" إنه بينما سيتجاوز الاعصار في الأساس منصات النفط والغاز الطبيعي في خليج المكسيك، إلا أنه قد يتسبب في هطول ما يصل إلى 46 سنتيمترا من الأمطار، مما سيمثل تهديدا بالنسبة لمصافي التكرير الساحلية ومنشآت البتروكيماويات.

ومن جانبه، أعلن حاكم ولاية لويزيانا، جون بيل إدواردز، حالة الطوارئ، كما أصدر حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، أوامره لأطقم الطوارئ بالاستعداد للعاصفة.

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