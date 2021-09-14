البنتاجون يدعم مبادرات قدامى المحاربين الأمريكيين لمساعدة الحلفاء الأفغان على مغادرة بلادهم

واشنطن-(أ ش أ):

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون"، اليوم الثلاثاء عن دعمها لمبادرات خاصة يقوم بها عدد من قدامى المحاربين الأمريكيين في أفغانستان لمساعدة الأفغان المعرضين للخطر على مغادرة بلادهم.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن وزير الدفاع لويد أوستن يشاطر قدامى المحاربين مخاوفهم على الحلفاء الأفغان.