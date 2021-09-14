Masrawy logo white

البنتاجون يدعم مبادرات قدامى المحاربين الأمريكيين لمساعدة الحلفاء الأفغان على مغادرة بلادهم

09:03 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
البنتاجون يدعم مبادرات قدامى المحاربين الأمريكيين لمساعدة الحلفاء الأفغان على مغادرة بلادهم

البنتاجون

واشنطن-(أ ش أ):

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون"، اليوم الثلاثاء عن دعمها لمبادرات خاصة يقوم بها عدد من قدامى المحاربين الأمريكيين في أفغانستان لمساعدة الأفغان المعرضين للخطر على مغادرة بلادهم.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن وزير الدفاع لويد أوستن يشاطر قدامى المحاربين مخاوفهم على الحلفاء الأفغان.

هذا المحتوى من

البنتاجون قدامى المحاربين الأمريكيين مبادرات خاصة الأفغان

الخبر التالى:

مباحثات أمريكية يابانية كورية جنوبية في طوكيو بشأن كوريا الشمالية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
491

إصابات اليوم

14

وفيات اليوم

399

متعافون اليوم

293448

إجمالي الإصابات

16885

إجمالي الوفيات

247125

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا