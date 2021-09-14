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الخارجية الأمريكية: واشنطن أنجزت أكبر جسر جوي في التاريخ بأفغانستان

08:56 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
الخارجية الأمريكية: واشنطن أنجزت أكبر جسر جوي في التاريخ بأفغانستان

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن-(أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة أنجزت أحد أكبر الجسور الجوية في التاريخ وأجلت 124 ألف شخص من أفغانستان إلى بر الأمن.

وقال برايس ، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية ، إن الدبلوماسيين والعسكريين ومسؤولي الاستخبارات انجزوا الاجلاء من أفغانستان في ظل أصعب الظروف.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت، في وقت سابق أنها لا تريد وجودا عسكريا أمريكيا في أفغانستان بعد 31 أغسطس، محذرة من أنه ستكون هناك "عواقب" إذا بقيت الولايات المتحدة لفترة أطول.

وفي تصريحات أمام اجتماع طارئ لمجموعة السبع، قال الرئيس جو بايدن إن التهديد الذي تتعرض له القوات الأمريكية في كابول كان أحد الأسباب الرئيسية لتمسكه بنهاية شهر أغسطس كموعد نهائي للانسحاب.

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