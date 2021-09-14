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جونز هوبكنز: إصابات كورونا عالميا تتجاوز 225 مليونا

07:56 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
جونز هوبكنز: إصابات كورونا عالميا تتجاوز 225 مليونا

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 225 مليونا و244 ألفا و735 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و639 ألفا و280 حالة.​

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