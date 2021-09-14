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الهند تسجل 25 ألفا و404 إصابات بفيروس كورونا و339 وفاة

07:26 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
الهند تسجل 25 ألفا و404 إصابات بفيروس كورونا و339 وفاة

أرشيفية

نيودلهي-(أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 25 ألفا و404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و339 حالة وفاة ناجمة عنه، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 33 مليونا و289 ألفا و579 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 443 ألفا و213 حالة وفاة، حسبما نقلته صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية.

كما أشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 32 مليونا و484 ألفا و159 شخصا، بعد تعافي 37 ألفا و127 شخصًا آخر خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولا تزال هناك 362 ألفا و207 حالات نشطة في أنحاء البلاد.

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متعافون اليوم

293448

إجمالي الإصابات

16885

إجمالي الوفيات

247125

إجمالي المتعافين

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