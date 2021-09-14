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ألمانيا تسجل 6 آلاف و325 إصابة و68 وفاة بفيروس كورونا

07:12 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
ألمانيا تسجل 6 آلاف و325 إصابة و68 وفاة بفيروس كورونا

أرشيفية

برلين-(أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 آلاف و325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و68 حالة وفاة ناجمة عنه، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 4 ملايين و89 ألفا و476 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 92 ألفا و686 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "فيلت" الألمانية.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة حتى الآن بلغ حوالي 3 ملايين و841 ألفا و800 شخص.

ووفقًا للمعهد، انخفض معدل الإصابات الجديدة خلال سبعة أيام لكل 100 ألف نسمة إلى 81,1 مقارنة بـ 81,9 أمس.​

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