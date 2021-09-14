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شركة أمريكية: علاجنا لفيروس كورونا قد يحصل على الموافقة نهاية العام

03:08 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
شركة أمريكية: علاجنا لفيروس كورونا قد يحصل على الموافقة نهاية العام

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

أعلنت شركة "ميرك أند كو" الأمريكية أن الدواء المضاد للفيروسات الذي تطوره الشركة لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد تتم الموافقة عليه بحلول نهاية العام.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة روبرت ديفيس -في مؤتمر مورجان ستانلي السنوي للرعاية الصحية- إن فعالية وتجارب الدواء تسير بشكل جيد.

وأضاف ديفيس -حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أنه مؤخرًا بدأت المرحلة الثالثة من التجارب لاختبار ما إذا كان العلاج من شأنه تقليل دخول الأشخاص المستشفى وعدد الوفيات.

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