شركة أمريكية: علاجنا لفيروس كورونا قد يحصل على الموافقة نهاية العام
واشنطن-(أ ش أ):
أعلنت شركة "ميرك أند كو" الأمريكية أن الدواء المضاد للفيروسات الذي تطوره الشركة لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد تتم الموافقة عليه بحلول نهاية العام.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة روبرت ديفيس -في مؤتمر مورجان ستانلي السنوي للرعاية الصحية- إن فعالية وتجارب الدواء تسير بشكل جيد.
وأضاف ديفيس -حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أنه مؤخرًا بدأت المرحلة الثالثة من التجارب لاختبار ما إذا كان العلاج من شأنه تقليل دخول الأشخاص المستشفى وعدد الوفيات.
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