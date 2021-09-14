Masrawy logo white

بايدن يعلن ولاية أريزونا "منطقة كوارث"

12:36 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
بايدن يعلن ولاية أريزونا "منطقة كوارث"

جو بايدن

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، ولاية أريزونا منطقة كوارث، وأمر بالمساعدة ‏الفيدرالية لتكملة ‏‏‏جهود الاستجابة الحكومية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العواصف الشديدة والفيضانات التي ضربت البلاد في يوليو الماضي، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضح البيت الأبيض في بيان صحفي مساء الاثنين، أن الرئيس جو بايدن أمر بتنسيق جميع جهود الإغاثة في ‏حالات ‏‏‏الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من الأضرار التي تسببها حالة الطوارئ على السكان ‏المحليين.

وأشار بيان البيت الأبيض، إلى أن بايدن أمر بتقديم المساعدة المناسبة للمتضررين على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو ‏استبدال المرافق التي تضررت من العواصف الشديدة والفيضانات في مقاطعات أباتشي وكوكونينو ‏ونافاجو.‏

جو بايدن أمريكا ولاية أريزونا منطقة كوارث

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
491

إصابات اليوم

14

وفيات اليوم

399

متعافون اليوم

293448

إجمالي الإصابات

16885

إجمالي الوفيات

247125

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|14حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا